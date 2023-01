Valais : Plus de 50 missions en deux jours pour les équipes d’Air-Glaciers

La journée de samedi a compté davantage de sauvetages que le jour le plus chargé des vacances de fin d’année.

Le retour de la neige et du froid ces derniers jours a régalé les stations de ski et leurs adeptes. Les équipages d’Air-Glaciers n’ont, elles, pas chômé ce week-end. Les équipes de secours sont intervenues à 53 reprises, dont 32 répertoriées sur la journée samedi. C’est davantage de sauvetages que la journée la plus chargée des vacances de fin d’année, à savoir le mercredi 28 décembre 2022, lors de laquelle Air-Glaciers avait rempli 27 missions, indique lundi le service de secours.