La Fédération romande des consommateurs (FRC) se bat bec et ongles contre les frais de recouvrement. «Aucune base légale ne les justifie. À la rigueur, on pourrait admettre un intérêt moratoire de 5% par an, ainsi qu’un petit montant pour les opérations, comme l’envoi de courriers. Mais il ne devrait en aucun cas dépasser 10% de la créance», estime Jean Tschopp, juriste à la FRC. Or TPcollect a ajouté deux fois les frais de recouvrement, puisqu’il y avait deux constats, soit environ 140 francs. C’est bien plus que ces fameux 10%. «Depuis cette année, c’est 66 francs dans tous les cas, un montant qui est dans la moyenne des tarifs pratiqués dans la branche», commente Clément Brosy. Et Jean Tschopp d’ajouter: «Les sociétés de recouvrement jouent sur la peur des débiteurs, qui n’ont le plus souvent pas les moyens de contester ces frais en justice. Il existe toutefois un Bureau des plaintes que l’on peut contacter gratuitement, par e-mail.»