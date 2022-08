Espagne : Plus de 500 menhirs ont été découverts en Andalousie

«Ici, il y a de tout»

Le site de Carnac, dans le nord ouest de la France, l’un des plus importants du monde, possède 3000 menhirs. Le fait que le domaine de La Torre-La Janera concentre des éléments mégalithiques d’une grande diversité et en bon état de conservation lui confère une grande valeur, juge Primitiva Bueno, professeure de préhistoire à l’Université espagnole d’Alcala et codirectrice du projet. «Qu’il y ait sur un seul et même site des alignements et des cromlechs n’est pas si commun. Ici, il y a de tout: alignements, cromlechs et dolmens et ça attire l’attention», analyse-t-elle, relevant leur «excellente conservation».