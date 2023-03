Haïti: Plus de 530 personnes tuées depuis janvier

«Nous sommes gravement préoccupés»

Selon l’ONU, les gangs utilisent également les violences sexuelles comme arme pour terroriser, soumettre et punir la population, ainsi que pour extorquer des rançons aux familles des victimes. «Nous sommes gravement préoccupés par le fait que l’extrême violence continue d’échapper à tout contrôle en Haïti. Les affrontements entre gangs sont de plus en plus violents et de plus en plus fréquents, car ils tentent d’étendre leur contrôle territorial dans la capitale et dans d’autres régions en ciblant les personnes qui vivent dans les zones contrôlées par leurs rivaux», a déploré Marta Hurtado.