Plus de 100 pays concernés

Les utilisateurs de plus d’une centaine de pays seraient concernés par cette fuite de données, selon Alon Gal, patron et cofondateur de la société de cybersécurité israélienne Hudson Rock. Dans la liste, les États-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 32 millions de numéros de téléphone mis en vente. La Suisse n’est pas épargnée non plus: 1’592’039 numéros de téléphone sont répertoriés et commercialisés par le bot du pirate. Il s’agit des personnes qui, avant le mois d’août 2019, ont saisi leur numéro de téléphone sur Facebook, information qui est censée permettre de récupérer l’accès à son compte en cas de perte de mot de passe.