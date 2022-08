Plus de 550 faons sauvés dans les Grisons

Grisons : Plus de 550 faons sauvés de la faucheuse par des drones

Ce printemps, 552 faons ont pu être sauvés d’une éventuelle mort par fauchage dans le canton des Grisons grâce à des drones équipés de caméras thermiques, annonce ce mardi l’Office grison de la chasse et de la pêche dans un communiqué de presse. Ce chiffre établit un nouveau record et fait du printemps 2022 «la saison de sauvetage de faons la plus réussie à ce jour» car ce sont près de 85 animaux en plus que l’année précédente qui ont ainsi été protégés.