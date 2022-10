Salvador : Plus de 55’000 arrestations en sept mois de «guerre» contre les gangs

Depuis la proclamation fin mars par le président salvadorien Nayid Bukele de la «guerre» contre les gangs, plus de 55’000 membres présumés ont été mis en prison.

Depuis le début de la «guerre» contre ces bandes criminelles, les policiers et militaires ont aussi saisi 1’644 armes à feu, 2’026 véhicules. Ici le 6 octobre dernier lors d’une perquisition.

Plus de 55’000 membres présumés de bandes criminelles, les redoutables «maras», ont été arrêtés au Salvador depuis la proclamation fin mars par le président Nayib Bukele de la «guerre» contre ces gangs qui font régner la terreur dans le pays, ont annoncé les autorités vendredi.

Ces arrestations s’ajoutent aux 16’000 déjà réalisées avant l’état d’exception, dont le ministre salvadorien de la Justice et de la Sécurité Gustavo Villatoro a demandé vendredi au Parlement une nouvelle prolongation. Instauré fin mars après une vague de 87 assassinats attribués aux «maras», celui-ci permet des arrestations sans mandat, soulevant les critiques d’organisations de défense des droits de l’homme.

«Cette guerre (contre le crime organisé), nous sommes en train de la gagner et nous allons continuer à déployer chaque jour des milliers de policiers et de soldats pour arrêter ces terroristes», a déclaré Gustavo Villatoro aux députés, qui devraient approuver vendredi la prolongation jusqu’à fin novembre de l’état d’exception. «Nous allons poursuivre nos efforts jusqu’à ce que le dernier gangster soit derrière les barreaux», a renchéri le ministre de la Défense René Francis Merino.

Depuis le début de la «guerre» contre ces bandes criminelles, surtout la Mara Salvatrucha (MS-13) et Barrio 18, policiers et militaires ont aussi saisi 1’644 armes à feu, 2’026 véhicules, 12’842 téléphones portables et 1,2 million de dollars, a détaillé le ministre de la Justice.