Et demain, on repassera sous les 200 car il y a moins de tests le week-end et 20 Minutes dira "le nombre de cas est en forte baisse..."

Stef 23.08.2020 à 12:10

Ce qui est douteux de la part des 2/3 des gens maintenant anxieux et apeurés (heureusement de plus en plus s'insurgent) c'est de toujours parler de complotistes, ceux qui avalent pas la bouffe toute prête servie par les médias. Vouloir s'informer vraiment et s'intéresser. Nom pour moi pas de complot. Juste que les politiques ou médecins à l'image de la société depuis 10 ans veulent se couvrir à tout prix (voir les procédures en entreprise depuis une dizaine d'années) Ca surréagit exagérément quitte à créer artificiellement d'autres problèmes économiques, de société, sociaux etc. Par contre effectivement si ça dure trop, restrictions, contraintes, voire vaccin rapidement créé et pas que facultatif alors là oui, ça aura été préparé et voulu.