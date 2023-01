Les Verrières (NE): Plus de 5 kg de weed cachés dans un camion en route pour le Portugal

La marchandise était trop lourde et mal arrimée.

Le 14 novembre, en fin de matinée, les douaniers des Verrières ont arrêté un chauffeur de 30 ans à bord d’un camion appartenant à une entreprise de transport portugaise. La cargaison comprenait des effets d’un déménagement et d’autres marchandises appartenant à des particuliers. Le tout devait être acheminé au Portugal.

Les collaborateurs de l’Office de douanes ont d’abord constaté que la marchandise était mal arrimée et qu’elle dépassait le poids autorisé, rendant ainsi le transport dangereux. Lors d’une vérification plus approfondie, ils ont trouvé des cartons contenant 5,3 kg de marijuana dissimulés au milieu des autres objets.

Le chauffeur a affirmé ne pas être au courant de la présence de drogue dans son camion. Mais il a néanmoins été dénoncé pour infraction à la loi sur les stupéfiants et à la sécurité routière. L’homme et la weed ont été remis à la police. Le ministère public neuchâtelois a ouvert une enquête pour déterminer la provenance et les destinataires de cet envoi.