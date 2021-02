Équateur: : Plus de 60 morts lors de mutineries dans trois prisons

Plus de 60 détenus sont morts mardi lors de mutineries qui ont éclaté dans trois des prisons surpeuplées d’Équateur et sont dues, selon les autorités, à des rivalités entre gangs, notamment de narcotrafiquants.

Ce pays est confronté à une crise pénitentiaire sans précédent: au moins 62 morts, dont 33 à Cuenca (sud), 21 à Guayaquil (sud-ouest) et huit à Latacunga (sud), a précisé Edmundo Moncayo, directeur du service pénitentiaire (SNAI). Il n’a pas fait état de morts parmi les forces de l’ordre, mais de «policiers qui ont été blessés», sans en préciser le nombre.

À l’extérieur de l’établissement de Guayaquil, une quarantaine de femmes désespérées tentaient d’obtenir des nouvelles de leurs proches détenus. Daniela Soria, 29 ans, dit avoir reçu un appel à l’aide de son mari Ricardo, condamné à trois ans de prison pour trafic de drogue. «Ils vont me tuer! Sors-moi de là! Dis-leur de me changer de pavillon», lance cet homme dans ce message qu’elle a fait écouter à un journaliste de l’AFP. «Nous voulons la liste des morts. Nous savons que les problèmes persistent car tous ont un téléphone et mon époux ne m’appelle pas», déplore cette mère de famille.