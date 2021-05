Libye : Plus de 600 migrants secourus en 48 heures

Au large de la côte ouest de la Libye, plus de 600 migrants ont été secourus en deux jours par les garde-côtes.

Plus de 600 migrants ont été secourus en 48 heures au large de la côte ouest de la Libye par les garde-côtes, a indiqué la marine libyenne. «Les patrouilles des garde-côtes et de la sécurité des ports ont secouru vendredi au nord-ouest de Tripoli 334 migrants clandestins de nationalités africaines», a fait savoir la marine libyenne sur sa page Facebook dans la nuit de samedi à dimanche. Ces migrants, qui tentaient de gagner l’Europe par la mer, étaient à bord de quatre canots pneumatiques, est-il précisé.

Deux autres groupes de 132 et 172 migrants ont été interceptés vendredi et samedi, et ramenés à la base navale de Tripoli avant qu’ils ne soient pris en charge par l’Organe de la lutte anti-immigration du ministère de l’Intérieur. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a pour sa part indiqué que ses équipes avaient «apporté une aide d’urgence à plus de 600 migrants interceptés au cours des dernières 48 heures». La Libye est un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants cherchant chaque année à gagner l’Europe par les côtes italiennes, distantes de quelque 300 km.