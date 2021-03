Birmanie : Plus de 600 personnes relâchées par la junte

Environ 600 personnes arrêtées depuis le coup d’Etat en Birmanie ont été relâchées, dont deux photographes. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues.

Plus de 600 personnes interpellées depuis le coup d’Etat en Birmanie, dont un photographe de l’agence de presse américaine AP, ont été relâchées mercredi par la junte, qui détient toujours au secret des centaines de civils et poursuit sa répression meurtrière.

«Nous avons libéré aujourd’hui 360 hommes et 268 femmes de la prison d’Insein» à Rangoun, a déclaré à l’AFP un haut responsable de l’établissement pénitentiaire, sous couvert d’anonymat. Ils ont quitté la prison en bus, saluant à trois doigts en signe de résistance, d’après des images diffusées par des médias locaux.

«Grève silencieuse»

L’ex-dirigeante civile, 75 ans, devait comparaître mercredi devant la justice. Mais l’audience, en vidéoconférence, n’a pas pu avoir lieu faute de connexion internet, les données mobiles et plusieurs réseaux wifi étant coupés depuis plusieurs jours par les militaires pour isoler le pays. L’audience «a été reportée au 1er avril», a fait savoir son avocat Khin Maung Zaw, qui n’a toujours pas été autorisé à rencontrer sa cliente.

Un appel à une «grève silencieuse» a été lancé ce mercredi et les rues de Rangoun, principale ville du pays, ou de Naypyidaw, capitale administrative, étaient désertes, avec de nombreux magasins fermés.

Une rue vide de Rangoun, plus grande ville de Birmanie, après un appel à une "grève silencieuse" pour protester contre le coup d'État militaire.

275 civils ont perdu la vie

Pour éteindre le vent de fronde qui souffle sur la Birmanie depuis le 1er février, les militaires intensifient chaque jour leur riposte. De plus en plus de civils qui ne participent pas à la contestation, dont des femmes et des enfants, sont visés.