Suisse: Plus de 60’000 signatures pour un troisième vote sur la loi Covid

Jamais deux sans trois. Les mouvements d’opposition aux mesures du Conseil fédéral pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont pris le dicton au pied de la lettre. Malgré deux échecs en votation contre la loi Covid et ses modifications en juin et novembre 2021, les collectifs Mass-Voll et les Amis de la Constitution n’ont pas hésité à repartir à la charge en décembre. Le Parlement avait alors décidé de prolonger jusqu’en 2024 la législation sur le Covid.