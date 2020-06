il y a 28min

Streamathon

Plus de 600’000 dollars récoltés contre le coronavirus

Une vaste opération caritative a eu lieu ce week-end autour de la scène pro du jeu «League of Legends».

Les commentateurs français Noi et Chips (O’gaming TV) ont représenté dignement leurs couleurs ce week-end. Riot Games

La scène professionnelle de «League of Legends» («LoL») s’est mobilisée ce week-end pour récolter des fonds contre le coronavirus. Grâce à des événements en Asie, en Europe et aux États-Unis, un total de 629’210 dollars ont été récoltés, donnés par des fans du monde entier, mais aussi par l’éditeur du jeu, Riot Games, et ses deux cofondateurs.

En Europe, c’est le tournoi des casters nationaux qui a attiré l’essentiel de l’attention. Les commentateurs de cinq pays (France, Allemagne, Italie, Espagne et Pologne) ainsi qu’une équipe autour des casters britanniques du LEC, le championnat européen, se sont affrontés dans une ambiance plus que détendue. Il faut dire que le niveau pouvait être très disparate entre d’anciens joueurs professionnels reconvertis et certains commentateurs…

À ce petit jeu-là, c’est l’équipe française French Zoo qui a remporté cette compétition (EU face-off), éliminant une redoutable équipe allemande en demi-finales puis en s’imposant face à l’ogre du LEC team, qui avait intégré le joueur pro Upset (Origen) dans son équipe, pour le plus grand malheur de ses adversaires. Mais les Tricolores ont réussi à prendre l’avantage et à contourner la menace Upset, notamment grâce au caster Tweeks étincelant et à une très solide botlane (Jezu et Trayton). Les streamers emblématiques d’O’gaming, Chips et Noi, ont occupé à tour de rôle la toplane, tenant globalement le choc. Même si Noi a eu des sueurs froides en demis…

En Asie, le streamathon a été l’occasion d’organiser un tournoi entre les meilleures équipes chinoises et coréennes. Les T1 de la mégastar Faker n’ont pas réussi à se qualifier pour la phase finale, de même que les champions du monde 2018, Invictus Gaming. Leurs successeurs et compatriotes chinois, FPX, ont répondu présents et ont atteint la finale, contre Top Esports. Mais ce sont ces derniers qui se sont imposés sur le score de 3-1, remportant de haute lutte les deux dernières manches. La star de FPX, Doinb, a semblé en dedans, une fois n’est pas coutume.

En Europe et en Amérique du Nord, la saison estivale redémarrera le 12 juin.