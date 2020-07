Bilan

Plus de 600’000 morts du Covid-19 dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de contaminations confirmées (140’120 décès pour 3,7 millions de cas). Viennent ensuite le Brésil (78’772 morts), le Royaume-Uni (45’273), le Mexique (38’888) et l'Italie (35’042).

Mais en proportion de la population, hors micro-Etats, c'est en Belgique que la mortalité est la plus élevée (846 morts par million d'habitants), devant le Royaume-Uni (667), l'Espagne (608), l'Italie (580) et la Suède (556).

Inquiétude à Hong Kong

Hong Kong est dans une situation «critique» face à l'épidémie de coronavirus, selon la cheffe de son exécutif Carrie Lam, l'ex-colonnie britannique ayant enregistré en 24 heures plus de 100 nouvelles contaminations, un record.

Alors qu'elle avait initialement enregistré de très bons résultats dans la lutte contre l'épidémie, la région semi-autonome de 7,5 millions d'habitants a vu le nombre de cas repartir à la hausse ces deux dernières semaines et les médecins ont du mal à identifier les chaînes de transmission.

Un assureur condamné

Confinés en mer

Ingénieurs sur des cargos, serveurs sur des paquebots de luxe, cuisiniers sur des ferries... Plus de 200’000 marins vivent un interminable confinement en mer à cause du coronavirus qui empêche la rotation des équipages. Certains matelots n'ont plus foulé la terre ferme depuis cinq mois.