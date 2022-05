Covid-19 en Suisse : Gaspillage: 620’000 doses de vaccin seront détruites

La Confédération a des vaccins Moderna plein les frigos, mais presque plus personne n’en demande. Elle va devoir les éliminer, avec un certain coût.

Au fur et à mesure, les vaccins périmés seront éliminés. (Image d’illustration)

La RTS le révélait jeudi. La Confédération va devoir éliminer une grosse quantité de doses de vaccin Moderna dont la date de validité a été dépassée. En tout, entre celles qui sont dans les cantons et celles qui sont encore à la pharmacie de l’armée, ce sont plus de 620’000 doses qui passeront à la poubelle.

Selon l’OFSP, le coût de destruction sera «relativement bas, environ 1 franc par kilo.» Mais à cela s’ajoute, en plus, le prix d’achat de base des doses, que la Confédération a toujours refusé de rendre public , rappelle la RTS .

Environ 7 millions de doses sont encore entreposées dans les frigos de l’armée et le stock ne diminue que très lentement car le nombre de personnes qui se font vacciner en ce moment a fortement diminué. Dernièrement, à peine plus de 1000 personnes par jour reçoivent une injection.

Nouvelles injections en hiver?

À noter que, cet été, la Confédération devrait décider d’une éventuelle adaptation de ses recommandations en ce qui concerne un deuxième rappel (ou quatrième dose). Il se peut que les personnes de 65 ans et plus se voient recommander de la recevoir, tout comme l’entier de la population de plus de 12 ans pourrait être concerné.