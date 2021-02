Coupe du monde de foot 2022 : Plus de 6500 travailleurs migrants sont morts au Qatar en dix ans

Depuis l’attribution en 2010 de la Coupe du monde de foot 2022 à l’émirat, le bilan humain est particulièrement lourd pour les ouvriers immigrés en provenance d’Inde, du Népal, du Bangladesh ou du Pakistan.

L’afflux de travailleurs migrants au Qatar depuis 2010 cache une triste réalité. Au moins 6751 d’entre eux sont morts dans l’Émirat, en provenance d’Inde, du Bangladesh, du Népal, du Pakistan et du Sri Lanka, selon les chiffres de ces pays collectés par «The Guardian» . L’arrivée massive de travailleurs migrants s’explique par le vaste programme de constructions de nombreuses infrastructures, dont des stades pour accueillir la Coupe du monde de football en 2022, lancé par le Qatar depuis 2010. Mais le nombre total de décès est sous-estimé, car il n’inclut pas les immigrés venant d’autres pays, comme les Philippines ou le Kenya.

La famille de Ghal Singh Rai, Népalais de tout juste 20 ans, a par exemple payé près de 1200 francs à des agents de recrutement afin qu’il puisse travailler au Qatar. Engagé comme nettoyeur, il s’est suicidé à peine une semaine après son arrivée. Madhu Bollapally, Indien de 43 ans, a été retrouvé mort par son colocataire, fin 2019. Comme des milliers d'autres décès soudains et inexpliqués, sa mort a été enregistrée comme une insuffisance cardiaque due à des causes naturelles, explique le quotidien britannique. Sa famille n’a toujours reçu aucune explication sur les causes du décès.