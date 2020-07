Trafic routier

Plus de 660 millions pour désengorger l'entrée de Berne

Avec la croissance notamment du quartier de Wankdorf, les infrastructures autoroutières doivent être adaptées aux abords de la capitale.

Les routes A1 et A6 seront réaménagées.

Quelque 664 millions de francs seront investis pour réaménager les autoroutes A1 et A6 à Berne. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le réaménagement de la jonction autoroutière de Wankdorf et l'élargissement du tronçon entre Schönbühl et Kirchberg.