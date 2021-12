Crise migratoire : Plus de 67’000 migrants ont débarqué en Italie en 2021

Quelque 440 migrants secourus par un navire de Sea-Watch ont été autorisés à débarquer en Sicile, a annoncé vendredi, l’ONG allemande, ce qui porte à plus de 67’000 le nombre d’arrivées dans la péninsule en 2021.

«Les autorités italiennes ont assigné le port de Pozzallo en Sicile comme lieu de débarquement. Et ceci une semaine après notre première opération de secours, les 440 personnes secourues à bord vont finalement être autorisées à débarquer», s’est réjoui Sea-Watch sur son compte Twitter.

Plus tôt dans la semaine, le ministère italien de l’Intérieur avait déjà autorisé le Geo Barents, affrété par Médecins sans frontières (MSF) et avec 558 migrants rescapés à son bord, à accoster au port sicilien d’Augusta. Habituellement, après les procédures sanitaires et administratives, les migrants sont placés en quarantaine.