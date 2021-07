Coronavirus - Plus de 7 Fribourgeois sur 10 sont immunisés

De plus en plus de Suisses sont vaccinés et/ou immunisés.

Bonne nouvelle sur le front du Covid. Des résultats préliminaires de l’étude Corona Immunitas Fribourg indiquent qu‘en juin dernier, près de 73% des Fribourgeois âgés de 20 ans et plus avaient développé des anticorps contre le Covid-19.

Si 90% des plus de 65 ans sont désormais immunisés, seuls 69% le sont en revanche au sein de la population âgée de 20 à 64 ans, rapporte l’Université de Fribourg vendredi. Il n’y a pas de différence homme-femme. «Ces taux relativement élevés s’expliquent par le nombre important de personnes vaccinées, en particulier chez les personnes de 65 ans et plus, mais aussi par l’augmentation du nombre de personnes infectées», explique l’Université dans son communiqué .

Une hausse insuffisante

L’Uni se réjouit de cette augmentation de l’immunité de la population fribourgeoise, en particulier chez les personnes âgées, chez qui il y a le plus de risques de complications graves. Néanmoins, «cette hausse ne suffit probablement pas à bloquer la circulation du virus dans la population, comme le suggèrent des observations dans certains pays touchés par de nouvelles vagues épidémiques et où une forte proportion de la population avait été vaccinée», souligne-t-elle. Du coup, il reste impérieux d’augmenter le nombre de vaccinations pour limiter les risques d’une nouvelle vague, conclut-elle.

L’étude, qui en est à son 3e volet, a examiné 4076 Fribourgeois de 20 ans et plus choisis au hasard dans la population. Les résultats préliminaires portent sur les 345 premiers participants. Des analyses complémentaires seront réalisées d’ici septembre permettant de déterminer le rôle de ces facteurs dans l’augmentation de l’immunité de la population. Des comparaisons avec d’autres régions de Suisse seront aussi disponibles.

À noter qu’une étude similaire a été menée dans le canton de Genève. Les autorités ont ainsi révélé le 13 juillet dernier que 67% des habitants avaient développé des anticorps contre le Covid. Là aussi, les chiffres les plus élevés se trouvaient au sein des habitants âgés de plus de 65 ans, immunisés à près de 90%.

Le taux de vaccination augmente à Berne

Par ailleurs, le canton de Berne a lui aussi dévoilé ce vendredi quelques statistiques sur les vaccinés sur son territoire. À l’heure actuelle, 52% de la population vaccinable dès 12 ans est entièrement vaccinée et plus 70’000 personnes vont bientôt recevoir leur deuxième injection, a-t-il fait savoir dans un communiqué .

Le canton rappelle que depuis fin juin 2021, le vaccin est disponible en quantité suffisante si bien qu’il n’y a plus d’attente pour se faire vacciner. Il est ainsi possible de recevoir sa première dose dès le lendemain de l’enregistrement, précise-t-il. À noter encore que Berne a décidé d’intégrer la plupart des centres de vaccination dans l’infrastructure hospitalière à partir de la fin août.

Pour rappel, dans le canton de Vaud, plus de 446’000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, avait fait savoir le canton le 12 juillet dernier. En tout, près de 68% de la population éligible était vaccinée ou en passe de l’être. À Neuchâtel, plus de 173’000 personnes ont reçu actuellement soit les deux doses, soit au moins une dose, soit plus de 60% de la population. Dans le Jura, le taux de la population entièrement vaccinée se montait à 43% et à 42% en Valais.