Credit Suisse: plus de 7 milliards de perte en 2022

La pensée positive: c’est l’attitude adoptée par la banque Credit Suisse au moment d’annoncer ses résultats 2022, jeudi matin. Le titre de son communiqué de presse? «Le Credit Suisse enregistre de solides progrès sur les priorités stratégiques». Pourtant, les chiffres sont durs. La perte nette de l’année 2022 est de 7,3 milliards de francs, contre une perte de 1,65 milliard en 2021. C’est le plus mauvais résultat depuis la crise de 2008.

Une «perte abyssale» selon l’agence économique AWP, une «année de l’horreur» pour les journaux de Tamedia: les titres contrastent avec l’optimisme de la communication de la banque. Les fonds sous gestion ont fondu. Credit Suisse a perdu des capitaux à hauteur de 132 milliards et en a vu arriver 30 milliards. La banque gère désormais un total de 1300 milliards. À noter toutefois que la perte nette enregistrée au 4e trimestre de l’année (1,4 milliard) est plus faible que celle enregistrée au même trimestre de l’année précédente (2,1 milliards).

La BCV en meilleure forme

L’ambiance sera sans doute plus joviale dans les bureaux de la Banque cantonale vaudoise, qui a elle aussi annoncé ses résultats annuels jeudi matin. Son bénéfice net est en hausse de 3% et se fixe à 388 millions de francs, ce qui est son «bénéfice net le plus élevé depuis 15 ans», écrit la banque. Le dividende versé aux actionnaires sera revu à la hausse à 3,80 francs par action.