Covid-19

Plus de 7 milliards pour un vaccin

Madonna a participé au téléthon mondial organisé à Bruxelles qui a rapporté 7,4 millards d'euros pour la recherche contre le virus.

La chanteuse Madonna, Bill et Melinda Gates, des princes, un roi, des présidents et des chefs d'Etat ont participé lundi à un téléthon mondial organisé à Bruxelles pour financer la recherche et le développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus qui a permis de rassembler 7,4 milliards d'euros de contributions.