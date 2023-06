Plus de 70% des Suisses pour un horaire continu à l’école

Le sondage montre qu’«en Suisse, la création d’écoles à horaire continu est fondamentalement motivée par la politique sociale et non par la pédagogie, même si des considérations scolaires et sociopédagogiques sont importantes lors de leur conception», rapporte « Blick » (article en allemand). En effet, si les deux parents travaillent et n’ont pas de moyen de faire garder leurs enfants, il peut vite devenir compliquer de jongler entre les horaires du travail et le planning scolaire.

Le sondage Sotomo s’est aussi intéressé à l’école intégrative qui veut que les enfants présentant des troubles du comportement, des difficultés d’apprentissage et des handicaps fréquentent des classes ordinaires. 57% des sondés approuvent le concept. Mais sur ce pourcentage, ils sont seulement 22% à être clairement favorables à cette idée et 35% disent «plutôt oui», rapporte la «NZZ» (article en allemand). À noter que les femmes, les jeunes et les personnes sans diplôme supérieur sont plus favorables à l’intégration que les hommes, les gens de plus de 35 ans et ceux ayant une meilleure formation.