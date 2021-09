Précarité : Plus de 700 personnes sont sans abri à Genève

Une étude commandée par la Ville a décompté le nombre de SDF et leurs profils. Un tiers sont des femmes.

En mars 2021, il y avait 730 personnes sans abri dans le canton de Genève, selon une étude de l’Université de Genève commandée par la Ville. La magistrate chargée du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, Christina Kitsos, souhaite ainsi, selon la «Tribune de Genève», définir les «besoins en matière d’hébergement d’urgence». Enseignement notable de l’étude: 30% des SDF genevois sont des femmes. L’analyse révèle également que 545 fréquentent un hébergement d’urgence et que 185 passent leurs nuits à l’extérieur. Quant au statut légal de ces personnes, il est noté que 87% d’entre elles n’en disposent pas. Par ailleurs, 35% des sans-abri sont des gens de passage qui restent moins de six mois dans le canton.