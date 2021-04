Suisse : Plus de 700’000 tests PCR à la poubelle

Plus d’un million de tests ont été commandés par la Confédération au printemps 2020 afin de pallier une éventuelle pénurie. Ils n’ont malheureusement pas tous pu être utilisés avant leur date de péremption.

Afin de faire des réserves en cas de pénurie et dans l’urgence, la Suisse avait acheté plus d'un million de tests PCR au printemps 2020. Mais un an plus tard, une grande partie n’a malheureusement pas pu être utilisée.