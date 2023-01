France : Plus de 771 millions d’euros d’avoirs criminels ont été saisis l’an dernier

Villas, voitures de luxe, monceaux d’argent liquide et crypto-actifs: depuis la création en 2011 de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), le montant des saisies des biens issus de la criminalité bat chaque année des records. Il s’était chiffré en 2021 à 725 millions d’euros saisis, et à 592 millions d’euros en 2020. Soit une progression de 30%, entre 2020 et 2022.