Valais : Plus de 8 tonnes de raisin dérobées dans les vignes

Les vignerons valaisans victimes de vols sont de plus en plus nombreux et les quantités emportées se sont décuplées cette dernière semaine.

Les vols de raisin pourraient avoir lieu en plein jour (photo prétexte). Pixabay

Alors que l’année a été particulièrement difficile pour les vignerons et que les vendanges s’annonçaient plutôt maigres, voilà que depuis une semaine les vols de raisins se multiplient. Jusqu’au 8 octobre, environ une tonne et demi avait disparu dans les vignes valaisannes. Désormais, le total est de 8300 kilos, dévoile «Le Nouvelliste». «Ici des hommes sans honneur ont volé le fruit d’une année de labeur», déplore l’un des vignerons sur une pancarte installée sur sa parcelle. «Le raisin subtilisé était encore vert. Pas de quoi faire un grand cru. Perdre son honorabilité pour si peu, c’est minable», estime un autre.

Si, la nuit, la police effectue des rondes pour surveiller le vignoble, il se pourrait bien que les vols aient lieu en plein jour. «Avec la masse de gens qui vendangent, cela passerait beaucoup plus inaperçu», considère un vigneron. Et l’un de ses collègues de préciser: «À 10 personnes, pour vendanger 2000 kg, il faut entre deux et trois heures de travail et être bien équipé». Dans tous les cas, la police demande que chaque cas soit dénoncé – cela permet d’ouvrir une enquête – bien que les chances de retrouver les pilleurs sont minimes. Aspect presque cocasse, dans les années 1980, certains vignerons devaient se méfier qu’on ne leur rajoute pas du raison de leurs caissettes, à cause des excédents.