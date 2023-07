Football: Plus de 80'000 spectateurs pour «El Trafico»

Le précédent record de la plus grande affluence en MLS datait du début de l'année 2022. La franchise du Charlotte FC, pour son premier match dans la ligue nord-américaine, avait attiré 74'479 fans au Bank of America Stadium, l'antre habituel des Carolina Panthers, en NFL. Les Nord-Caroliniens avaient alors été battus par le Los Angeles Galaxy (0-1).

Il s'est ensuite chargé lui-même d'offrir les trois points aux siens, d'une reprise du bout du pied après une course folle, à la 73e. «L'atmosphère était folle, s'est réjoui le jeune Ibère. On est venu et on a gagné. Ça a été un match spectaculaire. Je suis un de ces joueurs qui apprécient les gros matches, avec beaucoup de monde et pas mal de pression.»