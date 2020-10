Europe : Plus de 80% des habitats naturels sont en mauvais état

Un rapport de l’Agence européenne de l’Environnement montre que la situation s’est aggravée par rapport à la période entre 2007 et 2012.

Des espèces familières, comme l'alouette des champs (photo), et des paysages ordinaires, à l'instar des plaines de bruyères, sont en déclin sur tout le continent.

Avec plus de 80% des habitats naturels en mauvais état à travers son territoire, l’Union européenne doit mieux préserver sa nature dont la dégradation a des effets sur le bien-être des populations, prévient lundi un rapport de l’Agence européenne de l’Environnement (AEE).

Ce chiffre témoigne d’une aggravation de la situation: entre 2007 et 2012, 77% des habitats naturels étaient en situation dite «défavorable», contre 81% pour la dernière période analysée (2013-2018). «Nous avons clairement besoin d’une remise à flot à grande échelle en Europe», a déclaré à la presse Carlos Romao, un des auteurs du rapport et expert auprès de l’AEE. «C’est une nécessité non seulement pour la biodiversité mais aussi pour le programme de lutte contre le changement climatique».