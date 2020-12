ONU : Plus de 80 millions de déplacés dans le monde

Le nombre de déplacés dans le monde a dépassé il y a quelques mois 80 millions, selon l’ONU. La pandémie et les conflits ont «dramatiquement» affecté leurs conditions, a affirmé mercredi à Genève le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR).

Au début de cette année, 79,5 millions de personnes étaient déplacées dans le monde. Parmi elles figuraient plus de 45 millions de déplacés, 29,6 millions de réfugiés et plus de 4 millions de demandeurs d’asile. De nouvelles personnes ont été contraintes de fuir leurs habitations dans des pays comme la Syrie, la République démocratique du Congo (RDC) ou le Yémen.