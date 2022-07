Intempéries : Plus de 80 morts en plus d’une semaine dans des inondations en Iran

Selon le secrétaire général du Croissant-Rouge iranien, des centaines de villes et villages ont été frappés par les pluies torrentielles.

Plus de 80 personnes ont perdu la vie et 30 sont encore portées disparues en Iran en plus d’une semaine après des inondations qui ont touché plusieurs régions de ce pays largement aride, ont annoncé samedi des sources officielles.