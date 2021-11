Climat : Plus de 80 pays s’engagent à réduire les émissions de méthane

L’accord, signé notamment par l’UE et les USA en marge de la COP26, prévoit une baisse de 30% de ce gaz à effet de serre, d’ici à 2030.

Le méthane (CH4) est émis par l’agriculture et l’élevage, les combustibles fossiles et les déchets.

Plus de 80 pays, dont l’UE et les Etats-Unis, se sont engagés mardi pendant la COP26 sur le climat à réduire leurs émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre, de 30% d’ici 2030 par rapport à 2020, a annoncé la présidente de la Commission européenne .

«Un des plus puissants gaz à effet»

«Le méthane est l’un des gaz que nous pouvons réduire le plus vite» et le réduire «ralentirait immédiatement le réchauffement», a souligné Ursula von der Leyen, rappelant que ce gaz est responsable d'"environ 30%" du réchauffement de la planète depuis la Révolution industrielle.

Le méthane (CH4), émis par l’agriculture et l’élevage, les combustibles fossiles et les déchets, est le deuxième gaz à effet de serre lié à l’activité humaine après le dioxyde de carbone (CO2). Même s’il fait moins parler de lui, son effet de réchauffement est environ 29 fois plus important par kilogramme que celui du CO2 sur un horizon de cent ans, et environ 82 fois sur une période de 20 ans.