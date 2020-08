il y a 26min

Lutte contre le coronavirus

Plus de 800 millions d’enfants n’ont pas accès à de l’eau et du savon

En 2019, deux écoles sur cinq dans le monde n’avaient pas les installations pour le lavage des mains, nécessaires pour minimiser les risques de transmission du virus.

Site OMS

À l’arrivée du Covid-19, environ 43% des écoles dans le monde «ne disposaient pas d’installations de base pour le lavage des mains», nécessaires pour minimiser les risques de transmission, ont souligné jeudi deux agences de l’ONU. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), 818 millions d’enfants n’avaient pas accès en 2019 à de l’eau et du savon, «ce qui les exposait à un risque supérieur de contracter le Covid-19 et d’autres maladies contagieuses».

Trois enfants sur quatre ne peuvent pas se laver les mains

«Dans les 60 pays où les risques de crise sanitaire et humanitaire sont les plus élevés en raison du Covid-19, trois enfants sur quatre n’avaient pas accès à des services de lavage des mains de base dans leur école au déclenchement de l’épidémie», soulignent l’OMS et l’Unicef.

«L’accès aux services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène est fondamental pour la prévention et la lutte efficaces contre les infections dans tous les contextes, y compris les écoles», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, cité dans un communiqué conjoint. «Il doit occuper une place centrale dans les stratégies des gouvernements en vue de la réouverture et du fonctionnement en toute sécurité des écoles alors que la pandémie mondiale de Covid-19 se poursuit», a-t-il ajouté.

«Un défi sans précédent»

Les fermetures d’écoles engendrées par la pandémie «ont constitué un défi sans précédent pour l’éducation et le bien-être des enfants», a de son côté souligné Henrietta Fore, directrice générale de l’Unicef. «Nous devons faire de l’apprentissage des enfants une priorité. Cela implique de nous assurer que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité, y compris en leur donnant accès à des installations pour l’hygiène des mains, à une eau potable propre et à un assainissement sûr», a-t-elle plaidé.

Parmi ces enfants privés d’hygiène des mains, 355 millions avaient de l’eau mais pas de savon, le reste n’ayant ni l’un ni l’autre, précisent les agences dans ce rapport commun, où l’on apprend que plus d’un tiers des 818 millions d’enfants concernés (295 millions) vivent en Afrique subsaharienne.

Le rapport énumère une série de mesures nécessaires pour la prévention et le contrôle de la maladie Covid-19 dans les écoles, concernant le nettoyage et la désinfection, afin d’avoir des toilettes sûres, et l’installation de points de lavage des mains notamment.