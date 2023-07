Armée: 8231 personnes commencent leur école de recrues ce lundi

Les 18 prochaines semaines, 7985 jeunes hommes et 246 jeunes femmes commencent leur école de recrues. Ces personnes seront instruites par 2430 cadres, dont 2250 hommes et 180 femmes. Au total, 40 Suisses de l’étranger sont revenus au pays pour accomplir leur service militaire. Concernant le service long, 1619 personnes remplissent leur obligation militaire selon ce modèle, indique le Département de la défense dans un communiqué.

Désormais, à tous les niveaux, c’est-à-dire dès l’ER, l’Armée suisse axe plus fortement son instruction sur la défense contre une menace militaire. Ainsi, les scénarios comportent pour toutes les activités d’instruction des attaques hybrides, étant donné qu’elles sont caractéristiques des conflits actuels dans le monde entier. Pour faire face aux développements militaires et pour que les soldates et les soldats comprennent que l’armée est un système global, il faut également mener davantage d’exercices communs avec les diverses spécialités de l’armée.