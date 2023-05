Genève: Plus de 800’000 personnes pour Feu Ô Lac

Carton plein pour Feu Ô Lac. En quatre jours, les différents événements festifs organisés autour de la Rade ont attiré plus de 800’000 personnes, selon les estimations officielles. «Nous voulions offrir un moment festif à la population dans un cadre unique, la Rade, cet objectif est atteint, se félicite la maire de Genève, Marie Barbey-Chappuis, dans un communiqué. Avec cet événement, nous avons aussi démontré qu’il était possible de réaliser une manifestation de qualité, populaire, en entrée libre, qui fasse à la fois vibrer les Genevois et rayonner Genève».