Plus de 800’000 Suisses résident à l’étranger

La majorité de ces ressortissants vivent sur le continent européen (510’900 personnes, 64%). La plus grande communauté se trouve en France (206’400 individus), viennent ensuite l’Allemagne (98’100) et l’Italie (51’200). À noter que le Portugal, qui ne compte qu’un petit nombre de ressortissants helvétiques, a connu l’accroissement le plus élevé en 2022 (+12,9%).