France : Plus de 840 millions d’euros de dons pour reconstruire Notre-Dame

L’établissement public chargé de la restaurer la cathédrale parisienne, partiellement détruite par un incendie en 2019, annonce mercredi avoir collecté pas loin d’un milliard d’euros.

Plusieurs corps de métiers et compagnons, parmi les plus renommés de France, vont s’atteler à la restauration de la cathédrale Notre-Dame, l’un des monuments les plus visités à Paris, partiellement détruite dans un incendie en avril 2019.

La somme de 842,8 millions d’euros (env. 911 millions de francs suisses), réunie grâce à des donateurs français et étrangers, «permet d’envisager l’avenir avec confiance», s’est félicité le général Jean-Louis Georgelin, devant une commission du Sénat français qui l’interrogeait sur l’évolution du chantier et la «transparence» du financement.

Réouverture prévue en 2024

Le général Georgelin n’a pas souhaité préciser comment cet argent serait réparti dans le financement des travaux de restauration auxquels vont désormais s’atteler plusieurs corps de métiers et compagnons, parmi les plus renommés de France. Cette précision «sera donnée lorsque les choses seront bien calées avec la maîtrise d’œuvre (…) La plupart des appels d’offres pour la restauration sont lancés et les premiers lauréats retenus», a-t-il ajouté.

Intempéries, travaux non prévus, interruptions (limitées) dues à la crise du Covid et surtout nombreuses mesures et aménagements liés à la lutte contre les émanations de plomb ont provoqué quelques retards et surcoûts. Un bilan chiffré définitif sera annoncé d’ici à la fin de l’année.