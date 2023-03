Plus de 8500 personnes ont manifesté pour le climat

«Moratoire sur la construction et l’exploitation de centrales à énergie fossile et de terminaux de gaz liquéfié;

Mesures socioécologiques visant à réduire la consommation d’électricité et à soulager les ménages en raison de l’inflation: Démocratisation du secteur de l’électricité pour garantir une répartition efficace et socialement souhaitable des capacités de production d’électricité existantes/Quantité minimale d’électricité gratuite et tarification progressive au-dessus de cette quantité minimale/Arrêt ou réduction de l’activité dans les secteurs nuisibles au climat et à forte consommation d’énergie en cas de menace de pénurie d’électricité/Réduction du temps de travail pour tous avec maintien du salaire/Financement de transports publics bon marché par un impôt sur les bénéfices excessifs des profiteurs de guerre;