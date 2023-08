Malaisie: Plus de 9,7 millions d’électeurs sont attendus aux urnes

Les Malaisiens votent samedi dans six Etats pour élire les 245 parlementaires des assemblées locales, dont trois sont tenues par la coalition du Premier ministre Anwar Ibrahim, lors d’un scrutin largement perçu comme un référendum pour ou contre lui. Plus de 9,7 millions d’électeurs sont attendus aux urnes dans les Etats du Negeri Sembilan, du Selangor, du Penang, du Kedah, du Kelantan et du Terengganu. Pour l’instant, la coalition du Premier ministre Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, tient les trois premiers.