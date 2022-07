Euro en Angleterre : Plus de 9 millions de téléspectateurs pour la victoire des Anglaises

Le quart de finale Angleterre – Espagne de mercredi soir a attiré plus de monde que la finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios.

La victoire anglaise a été célébrée par les 29’000 spectateurs du stade de Brighton… et plus de 9 millions de personnes devant leur écran.

Le quart de finale de l’Euro féminin entre l’Angleterre et l’Espagne, disputé mercredi soir, a battu des records d’audience télévisuelle. Il faut dire que les «Lionesses» ont tout fait pour entretenir le suspense, puisqu’elles se sont imposées 2-1 après prolongations, le but de la victoire ayant été inscrit à la 96e minute.

La victoire a évidemment été célébrée par les 29’000 spectateurs du stade de Brighton. Mais aussi par… plus de 9 millions de personnes devant leur écran.

La BBC One, qui diffusait la rencontre en direct, a enregistré un pic d’audience de 7,6 millions de téléspectateurs. Si on ajoute à ce chiffre 1,5 millions d’internautes ayant suivi le match en streaming (sur BBC iPlayer ou sur le site internet de la chaîne anglaise), on arrive à un total cumulé de 9,1 millions de viewers.