Palestine : Plus de 93% d’inscrits en vue des élections

Les scrutins de mai et juillet prochains, premières élections sur les Territoires palestiniens depuis quinze ans, pourront compter sur la participation de plus de 2,6 millions de Palestiniens.

En Palestine, la population se mobilise en vue des scrutins législatifs en mai et présidentiel en juillet.

Plus de 93% des Palestiniens en âge de voter se sont inscrits sur les listes électorales en vue des scrutins législatifs en mai et présidentiel en juillet, les premières élections en quinze ans dans les Territoires palestiniens, a indiqué mercredi la commission électorale à Ramallah.

Plus de 2,6 millions de Palestiniens se sont inscrits sur les listes, soit 93,3% des personnes en droit de voter, à la clôture des inscriptions mardi à minuit, a indiqué à l’AFP Farid Taamallah, porte-parole de la commission.

«Soif du peuple»

«La mise à jour des listes électorales a pris fin avec d’excellents taux d’inscriptions, ce qui indique une conscience citoyenne et une soif du peuple» pour des élections, a tweeté Hussein al-Cheikh, ministre palestinien des Affaires civiles.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a signé le 15 janvier un décret pour la tenue d’élections législatives le 22 mai et présidentielle le 31 juillet.

Les partis rivaux du Hamas, islamiste, et du Fatah, laïc, ont annoncé début février au Caire un accord sur les modalités cruciales à la tenue de ces scrutins.

Première depuis 2005

Il prévoit l’établissement d’un «tribunal électoral» et un engagement à faire respecter les «libertés publiques» durant les campagnes électorales et le scrutin. L’ensemble des factions ont également convenu de «respecter et d’accepter leurs résultats».