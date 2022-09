Fêtes des vendanges 2022: Bagarres en hausse mais des vols en baisse: Neuchâtel tire un bilan positif

L’édition 2022 a sonné le retour après deux ans de pause forcée à cause de la crise sanitaire.

Le rideau est tombé sur la 95e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel. D’un point de vue sécuritaire, la Ville et la police tirent un premier bilan positif de ce week-end de festivités. Malgré 107 infractions déjà recensées, la tendance est à la baisse en matière de vols avec «seulement» 53 cas. En comparaison, en 2019 soit avant la pause forcée due à la pandémie de Covid-19, la police avait fait état de 282 infractions contre le patrimoine. «Un chiffre qui ne sera pas atteint même si nous nous attendons à ce que d’autres plaintes soient déposées dans les jours qui viennent», déclare le porte-parole de la police neuchâteloise, Georges-André Lozouet.

Cependant, à l’inverse, les infractions de violence ont connu une légère hausse, même si les bagarres et autres accolages sont restés de faible intensité, sans blessés graves. «Nous sommes passés de 9 bagarres en 2019 à 13 cette année», tempère Georges-André Lozouet. «Une hausse certes, mais sur plus de 300’000 visiteurs, le bilan reste très positif. Nos agents sur le terrain ont remarqué une ambiance bienveillante.» Au niveau de la circulation, 13 permis de conduire ont été retirés et cinq accidents sont à déplorer.