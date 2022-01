Allemagne : Plus de cent catholiques font leur coming out simultané

Dans un documentaire et sur un site internet, des membres de la communauté LGBT+ dénoncent l’exclusion dont ils sont victimes au sein de leur paroisse et demandent du changement.

Une centaine de catholiques LGBT+, employés de l’Église ou engagés dans leur paroisse, ont fait leur coming out lundi en Allemagne. Par la même occasion, ils ont dénoncé la «discrimination et l’exclusion» qu’ils subissent et demandent le «libre accès» aux professions pastorales. Sur le site outinchurch.de (ndlr: la plateforme n’était pas accessible lundi matin), ils réclament «un changement dans le code du travail discriminatoire de l’Église» catholique et la suppression de «formulations dégradantes et excluantes» dans les règlements.