Le secteur de la gare des Eaux-Vives continue sa mue. Le Conseil d’Etat a adopté mercredi un plan localisé de quartier (PLQ) initié par la Ville de Genève. Celui-ci porte sur seize parcelles situées le long de l’avenue Godefroy, entre l’avenue des Allières et celle de la Gare-des-Eaux-Vives. Il est prévu d’y réaliser 105 nouveaux logements.

Deux immeubles de sept étages seront dévolus exclusivement à l’habitation, tandis qu’un troisième bâtiment, de huit étages, proposera des appartements, mais aussi 300 m2 de surface d’activités au rez-de-chaussée. Des espaces de pleine terre aménagés et dotés d’arbres sont prévus entre les immeubles.

Le PLQ prévoit aussi deux parkings souterrains, sous l’avenue des Allières et sous l’avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. Ils offriront 73 places de stationnement pour les futurs habitants. Quatorze places pour les deux-roues motorisés et 160 emplacements pour vélos seront répartis entre ces deux parkings et les aménagements en surface.