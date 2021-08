Football - Plus de deux milliards d’euros vont redonner des couleurs au foot espagnol

Grâce à un accord signé entre le fonds d’investissement CVC Partners et la Liga, les clubs vont bénéficier d’un précieux et très important soutien financier.

Grâce aux quelque 261 millions qu’il va recevoir grâce à l’accord entre la Liga et CVC Partners, le FC Barcelone va pouvoir annoncer ce dimanche la prolongation du contrat de Lionel Messi. AFP

Le dernier épisode du feuilleton de l’été se tiendra très probablement ce dimanche à Barcelone. Dans le cadre du traditionnel Trophée Gamper, qui verra cette année le Barça se mesurer à la Juventus au Camp Nou, Joan Laporta, le nouveau président du club catalan, annoncera, selon le quotidien Mundo Deportivo la prolongation tant attendue du contrat de Lionel Messi.

Une issue positive que les s ocios catalans ont longtemps crue impossible puisque la dette du club dépassait allègrement le milliard d’euros en février dernier. Avec, comme conséquence première, l’impératif de réduire de façon drastique sa masse salariale.

L’ensemble du foot espagnol concerné

Que s’est-il , dès lors , passé pour que l’avenir du FC Barcelone s'éclaircisse subitement? La réponse est tombée mercredi. Grâce à l’accord paraphé entre la Liga et le fonds d’investissement britannique CVC Capital Partners, les clubs espagnols s’apprêtent en effet à voir les millions tomber dans leurs caisses vides. En résumé, ce fonds d’investissement a acquis 10% du capital de la Liga espagnole pour 2,7 milliards d’euros. Une montagne d’argent qui ira directement renflouer les comptes des clubs masculins de première et deuxième division, de la première division féminine, du football semi et non professionnel et d u Conseil supérieur des sports. Elle leur permettra certainement de tirer un trait sur leurs problèmes économiques aggravés par la pandémie.

Selon Marc Ciria, un expert financier , « 90% de ces 2,7 milliards reviendront aux clubs sous forme d’un prêt bonifié sur 40 ans » . Ce qui signifie que ces derniers devront le restituer, mais sur le long terme.

Le spécialiste du foot business détaille ensuite pour Goal la façon dont sera réparti cet argent. « 70% de cette somme devra être utilisée pour faire face aux investissements dans les infrastructures, 15% pour refinancer la dette et 15% pour allonger le plafond salarial. » Un dernier point crucial pour la prolongation du contrat de Messi.

Quant aux critères de répartition , ils seront basés sur la distribution actuelle des droits TV. Les grands gagnants seront donc le FC Barcelone et le Real Madrid, les deux clubs les plus populaires du pays, qui recevront, a priori, respectivement 261 et 270 millions d’euros chacun. Dont 42 millions, pour les Catalans, seront destinés à augmenter la limite salariale. Un montant qui leur permettra par exemple d’enregistrer auprès de la Liga les quatre pre s tigieuses s ignatures de l’été (Emerson, Depay, Garcia et Agüero ) et d’ enfin officialiser la prolongation du contrat de Messi.

Le Real pourrait à nouveau essayer de convaincre le PSG de leur céder Kylian Mbappé cet été déjà. AFP

Pour le Real, ces dizaines de millions pourraient, eux, contribuer à convaincre le PSG d’accéder au vœu de Kylian Mbappé de rejoindre , ce mois encore , l’équipe «Merengue» désormais coachée par Carlo Ancelotti. Une fraction de cette somme servira aussi au Real pour restituer une partie du financement du nouveau Santiago Bernabeu.

Un coup dur pour la Super League

Cet accord entre la Liga et CVC Partners est également un coup dur pour la Super League européenne, une compétition à laquelle Javier Tebas, le président de la Liga, est farouchement opposé. « Tebas a été intelligent et a cherché un moyen de générer des revenus économiques importants afin que les grands clubs soient moins incités à relancer cette Super League européenne » , analyse Xavier Ginesta, expert en marketing sportif à l'Université de Vic-Central University en Catalogne. De plus, CVC est l’une des grandes firmes concurrentes de JP Morgan, le fonds qui finance la Super League. »

Concurrencer la Premier League

Un accord qui est donc clairement associé à une volonté d’injecter de l’argent dans les clubs afin d’améliorer l’équilibre compétitif de la Liga et se rapprocher ainsi de la Premier League anglaise, son principal concurrent. Entre autres avantages, il devrait également avoir comme agréable conséquence une augmentation des futurs droits TV.

Les Italiens avaient refusé ce deal