Suisse

Plus de deux millions récupérés après un vol en 2019

Le Ministère public soleurois mène une enquête pénale contre 15 personnes, soupçonnées d'avoir pris part à l'attaque d'un transport de fonds délesté de 4,5 millions de francs.

L'enquête menée après le vol de 4,5 millions de francs lors d'un transport de fonds le 1er juillet 2019 entre Oensingen (SO) et Thunstetten (BE) a permis de récupérer 2,5 millions de francs. Le Ministère public soleurois mène une enquête pénale contre 15 personnes.