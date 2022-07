Revendication controversée: Plus de deux parents légaux? Le débat est ouvert

Depuis le 1er juillet, les couples de même sexe peuvent officiellement s’unir par les liens du mariage en Suisse . Le mouvement LGBTQ réclame désormais les prochaines adaptations juridiques afin d’obtenir «une véritable avancée en matière de politique familiale». Parmi celles-ci, la possibilité de reconnaître plus de deux parents comme parents légaux. Ainsi, un couple de lesbiennes et un couple de gays pourraient par exemple devenir les parents d’un enfant (lire encadré).

«Nous avions au préalable mis en garde contre le fait que la communauté LGBTQ proposerait de telles revendications si le mariage pour tous était accepté», déclare le conseiller national Mauro Tuena (UDC/ZH). «Je m’oppose à la multiparentalité. Il n’y a aucune raison pour qu’un enfant ait quatre ou cinq parents. La nature ne le prévoit pas. De plus, la question se pose de savoir qui appeler lorsque l’enfant a des problèmes à l’école par exemple? D’abord Papa 1, puis Papa 2 et enfin Maman 3? Cela ne mène qu’à des conflits et au chaos.»