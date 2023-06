Suisse: Plus de deux tiers des places d’apprentissage ont trouvé preneur

L’attribution des places d’apprentissage est plus avancée en Suisse alémanique (image d’illustration).

«La situation sur le marché des places d’apprentissage se présente bien», annonce ce mardi le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). À la fin du mois de mai, quelque 51’400 contrats d’apprentissage étaient déjà signés dans toute la Suisse. Cela représente «près de 69% du nombre total de contrats conclus en 2022», poursuit le SERFI. Ce chiffre est d’ailleurs similaire aux années précédentes.

Le SERFI révèle que, «comme de coutume, l’attribution des places d’apprentissage est plus avancée en Suisse alémanique, étant donné que le processus de recrutement commence plus tard en Suisse romande et au Tessin».