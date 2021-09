Royaume-Uni : Plus de deux tonnes de cocaïne saisies au large de l’Angleterre

La drogue saisie équivaut à une valeur de 203 millions de francs à la revente. Six hommes ont été arrêtés dans le cadre de l’opération.

Six hommes âgés de 24 à 49 ans – un Britannique et cinq Nicaraguayens – ont été arrêtés dans le cadre de cette opération, menée jeudi conjointement avec la police fédérale australienne et la police britannique des frontières, a précisé la NCA dans un communiqué. Ils se trouvaient à bord d’un yacht de luxe à environ 130 kilomètres de la côte lors de leur arrestation. Le bateau, qui battait pavillon jamaïcain et venait des Caraïbes, a été escorté jusqu’au Royaume-Uni.