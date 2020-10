Les terrains valaisans, à l’image de celui du Christ-Roi à Lens, n’accueilleront plus de joueurs en 2020. Keystone

P our tous les footballeurs valaisans amateur, la saison 2020-2021 est à l’arrêt et personne n’est en mesure de dire si elle pourra reprendre au printemps. La décision du Conseil d’ É tat valaisan d’interdire tous les sports de contact, dont le football, a automatiquement gelé les classements et suspendu toutes les compétitions (soit environ 300 matches par week-end, y compris en junior) .

«On ne pouvait plus continuer à s’amuser alors que nos hôpitaux sont saturés» Aristide Bagnoud, président de l’AVF

Pour Aristide Bagnoud, président de l’Association valaisanne de football depuis 2013 , il n’y avait pas d’autre alternative. «À un moment donné, dit-il, on ne pouvait plus continuer à s’amuser et à jouer le week-end alors que les cas explosent et que nos hôpitaux sont saturés. Pour cette année, c’est terminé. Il y a des choses plus importantes qu’un match. »

Aristide Bagnoud, patron du football valaisan depuis 2013. DR

«Les clubs commençaient à manquer de joueurs, des parents n’envoyaient déjà plus leurs enfants» Aristide Bagnoud, président de l’AVF

Le patron de l’AVF se dit même délivré d’un poid s . « Tout le monde se sent soulagé mais nous n’avions pas le pouvoir de dire stop. Pour nous, c’est un soulagement même si un sentiment de tristesse s’y mêle. Cette décision nous évite beaucoup de problèmes et de questions auxquelles nous n’avions pas de réponses. Les clubs commençaient à manquer de joueurs, des parents n’envoyaient déjà plus leurs enfants par crainte du virus. Une dizaine de clubs nous avaient d’ailleurs écrit pour que l’on arrête tout. »

T ombée ce mercredi en début d’après-midi, la décision se tramait déjà hier soir. « On s’attendait à quelque chose allant dans ce sens. » Avec des championnats désormais suspendus jusqu’à nouvel ordre, que va-t-il advenir en 2021? « Rien ne dit que l’on pourra recommencer comme on l’espère. Le nouveau règlement de l’ASF précise que pour qu’une promotion ou une relégation soit entérinée, la moitié des matches doit être jouée. Franchement, je ne sais pas si l’on y parviendra… »